トヨタ自動車の北米法人は３１日、米ノースカロライナ州で建設中の車載用電池工場に、約８０億ドル（約１兆２０００億円）を追加投資すると発表した。同工場への投資額は累計約１３９億ドル（約２兆１０００億円）となる。電気自動車（ＥＶ）向け電池の安定確保につなげる。

トヨタは２０２５年からケンタッキー州の工場でＥＶの北米生産に乗り出す予定で、電池工場も２５年に稼働する予定。