ＮＹ株、反落
2023年10月31日23時00分
【ニューヨーク時事】３１日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を翌日に控えた警戒感から売りが先行し、反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比８０．０９ドル安の３万２８４８．８７ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４２．７１ポイント安の１万２７４６．７７。
ＮＹ株、反落
2023年10月31日23時00分
【ニューヨーク時事】３１日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を翌日に控えた警戒感から売りが先行し、反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比８０．０９ドル安の３万２８４８．８７ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４２．７１ポイント安の１万２７４６．７７。
こんな記事も
国際用語
国際
香港トップ、ＡＰＥＣ欠席 財政官が代理出席(10/31 23:39)
金融リスクに警戒感 銀行の監視強化へ―中国(10/31 23:29)
ＮＹ円、一時１年ぶり１５１円台(10/31 23:09)
ＮＹ株、反落(10/31 23:00)
ＮＹ円、１５０円台後半(10/31 22:50)
円下落、１５０円台後半 ユーロは１５年ぶり１６０円台―ロンドン市場(10/31 21:42)
モンテネグロ新首相に知日派 スパジッチ氏、ＥＵ加盟目指す(10/31 21:01)
「歴史的合意」を実現 競争力・ＥＶシフトに暗雲―米自動車労使(10/31 20:33)
中国、ロシア・新興国と結束演出 安保フォーラム閉幕(10/31 20:32)
「静かな生活が奪われた」 ハマスが祖母殺害の男性(10/31 20:31)
ユーロ圏ＧＤＰ、０．１％減 物価伸び鈍化―７～９月期(10/31 20:26)
イスラエル首相「停戦あり得ず」 ガザに地上部隊、戦果誇示―ハマス「壊滅」へ作戦継続(10/31 20:13)
円下落、１５０円台前半 対ユーロ、１５年ぶり１６０円台―ロンドン市場(10/31 19:52)
ソロモンやキリバスを重点支援 中国の島しょ国援助―豪研究所調査(10/31 18:54)
円下落、１５０円台前半 対ユーロも１５年ぶり安値―ロンドン外為(10/31 18:23)
米軍基地でホタテ販売 中国禁輸受け日本支援―駐日大使(10/31 18:23)
ロシア、元受刑者に突撃命令 ウクライナ前線、損耗７割も―米研究所(10/31 18:14)
韓国大統領府前で警察官２人刺傷 ７０代男を逮捕(10/31 17:25)
李克強氏、２日火葬 天安門に半旗―中国(10/31 15:29)
グーグルＣＥＯ、法廷で証言 「初期設定」契約の正当性主張―独禁訴訟(10/31 15:28)
ＦＢに広告なし有料プラン 欧州向け、１６００円から(10/31 14:55)
詩の看板で交通事故増加？ 警察「短く簡潔に」―イラン(10/31 14:33)
「神舟１６」宇宙飛行士が帰還 中国(10/31 14:30)
イスラエル大使、安保理で胸にダビデの星 ユダヤ虐殺想起、ハマス非難訴え(10/31 14:29)
イスラム系暴動で緊急会議 ウクライナに責任転嫁―ロシア(10/31 14:27)
１０月の中国景況感、２カ月ぶり節目割れ 需要低迷響く(10/31 11:53)
新マックブックプロを発表 来月７日発売、独自半導体「Ｍ３」搭載―米アップル(10/31 11:17)
韓国サムスン、７８％減益 半導体部門の赤字響く―７～９月期(10/31 10:10)
イスラエル、作戦継続を強調 停戦要請の声相次ぐも―国連安保理(10/31 10:04)
就寝中の一家９人銃殺 ウクライナでロシア兵拘束(10/31 08:26)
ウォール・ストリート・ジャーナル