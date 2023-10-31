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ロシア機か、ヘリが領空侵犯　根室半島沖で―防衛省

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ロシア機か、ヘリが領空侵犯　根室半島沖で―防衛省

2023年10月31日18時32分

　防衛省は３１日、ロシア機とみられるヘリコプター１機が北海道・根室半島沖で領空侵犯したと発表した。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進して対応した。政府は外交ルートで厳重に抗議した。

緊急発進、上半期４２４回　中国活発、高止まり―防衛省

　同省によると、ヘリは北方領土方向から飛来。地上から領空接近を警告したが進路を変えず、午後０時４４分ごろ、根室半島沖で領空内に入った。ヘリはその後東方向に去り、同省は飛行経路からロシア機と推定した。

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