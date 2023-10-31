資生堂、大阪府内の工場統合 ２６年上期めど、大阪茨木工場に
2023年10月31日18時18分
資生堂は３１日、大阪府内の２工場を統合すると発表した。大阪工場（大阪市）を２０２６年１～６月をめどに大阪茨木工場（大阪府茨木市）に統合する。最新鋭の設備を備える大阪茨木工場を拠点に生産性向上を目指す。大阪工場は統合後、生産を終了する。
資生堂、大阪府内の工場統合 ２６年上期めど、大阪茨木工場に
2023年10月31日18時18分
資生堂は３１日、大阪府内の２工場を統合すると発表した。大阪工場（大阪市）を２０２６年１～６月をめどに大阪茨木工場（大阪府茨木市）に統合する。最新鋭の設備を備える大阪茨木工場を拠点に生産性向上を目指す。大阪工場は統合後、生産を終了する。
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