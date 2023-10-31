女子ゴルフの最終プロテストは３１日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、昨年の全米女子アマチュア選手権を制した１８歳の馬場咲希は３アンダーの６９で回り、六車日那乃らとともに１１位につけた。首位とは４打差。今年の日本女子アマ選手権優勝の飯島早織は２オーバーの７４位と出遅れた。

最終プロテストには１０１人が出場。４日間、７２ホールで争われ、２０位タイまでが合格となる。