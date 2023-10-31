中国国家統計局が発表した１～９月の地域別・住民１人当たりの可処分所得額は、上海市が前年同期比７．１％増の６万３６８１元（約１３０万円）でトップとなった。２位は北京市で５．３％増の６万１７１８元、３位は浙江省で５．９％増の４万９８２１元だった。

天津市、江蘇…