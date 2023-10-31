タビオ、ナイガイと資本業務提携 靴下ビジネスを強化
2023年10月31日17時27分
靴下専門店を全国展開するタビオは３１日、実店舗を持たずにライセンス商品を百貨店向けに展開するナイガイと資本・業務提携すると発表した。新ブランドの立ち上げや販売網の拡大、原材料の統合による生産の合理化を目指す。
タビオ、ナイガイと資本業務提携 靴下ビジネスを強化
2023年10月31日17時27分
靴下専門店を全国展開するタビオは３１日、実店舗を持たずにライセンス商品を百貨店向けに展開するナイガイと資本・業務提携すると発表した。新ブランドの立ち上げや販売網の拡大、原材料の統合による生産の合理化を目指す。
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