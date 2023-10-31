【バンコク時事】タイ商務省は３０日、コメ、キャッサバ、飼料用トウモロコシ、アブラヤシの主要農産４品目の価格安定策を承認した。プームタム副首相兼商務相は、これら４品目の農家６１７万世帯、農産品２０７０万トンが支援対象となり、価格安定策に総額６９８億９０００万バ…
主要農産４品目の価格安定策承認 総額７００億バーツ弱の予…
【バンコク時事】タイ商務省は３０日、コメ、キャッサバ、飼料用トウモロコシ、アブラヤシの主要農産４品目の価格安定策を承認した。プームタム副首相兼商務相は、これら４品目の農家６１７万世帯、農産品２０７０万トンが支援対象となり、価格安定策に総額６９８億９０００万バ…
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