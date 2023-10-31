強盗と監禁罪で男追起訴 盛岡地検
2023年10月31日16時56分
女性から車などを奪って監禁したとして、盛岡地検は３１日、強盗と監禁罪で住所不定、無職佐藤広明容疑者（７６）を追起訴した。
起訴状によると、佐藤容疑者は８月２１日、青森県東北町で車に乗せてもらった女性を工具で脅し、車と現金約３万２０００円を奪った上で、女性を車内に監禁したとされる。
強盗と監禁罪で男追起訴 盛岡地検
2023年10月31日16時56分
女性から車などを奪って監禁したとして、盛岡地検は３１日、強盗と監禁罪で住所不定、無職佐藤広明容疑者（７６）を追起訴した。
起訴状によると、佐藤容疑者は８月２１日、青森県東北町で車に乗せてもらった女性を工具で脅し、車と現金約３万２０００円を奪った上で、女性を車内に監禁したとされる。
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