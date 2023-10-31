山本公一氏

山本 公一氏（やまもと・こういち＝元自民党衆院議員、元環境相）３１日午前、東京都内で死去、７６歳。愛媛県出身。葬儀は１１月３日午前１０時から同県宇和島市住吉町１の２０５のリスン立花で。喪主は長男太一（たいち）氏。



〔写真特集〕追悼 2023

愛媛県議を経て１９９３年の衆院選で初当選。当選９回。環境政務次官や総務副大臣を歴任し、２０１６年に環境相兼原子力防災担当相として初入閣。２１年に政界を引退した。