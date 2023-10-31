関西電力は３１日、電力使用の多い法人向けの「特別高圧電力」の顧客を対象に、日中の需要増加を働き掛ける実証を１１月中に実施すると発表した。関西圏の大手企業５社が参画する。再生可能エネルギーの普及を背景とし、需要が比較的少なく余剰電力の発生しやすい秋季の日中に、需要と供給のバランスを取るのが狙い。