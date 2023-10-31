【シンガポール時事】シンガポールのスーパー大手フェアプライス・グループは２６日、地元中小企業取引先支援開発事業（ＳＳＤＰ）に２９０万シンガポールドル（以下ドル、約３億２０００万円）を拠出すると発表した。シンガポール政府は１０％を割り込んでいる食料自給率（必要…
地場スーパー大手、中小取引先支援に３億円 自給率引き上げ…
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