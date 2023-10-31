畑岡は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年10月31日10時02分
女子ゴルフの最新世界ランキングが３０日付で発表され、畑岡奈紗は前週から一つ上げて１７位だった。山下美夢有は三つ上げて２０位。古江彩佳は２２位、笹生優花は２５位でそれぞれ変動はなかった。
殷若寧（中国）が１位に返り咲いた。（時事）
畑岡は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年10月31日10時02分
女子ゴルフの最新世界ランキングが３０日付で発表され、畑岡奈紗は前週から一つ上げて１７位だった。山下美夢有は三つ上げて２０位。古江彩佳は２２位、笹生優花は２５位でそれぞれ変動はなかった。
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