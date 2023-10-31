首相動静（１０月３１日）
2023年10月31日09時20分
午前７時３５分、公邸発。同３６分、官邸着。
午前８時１２分から同２６分まで、閣議。
午前８時４６分、官邸発。同４７分、国会着。同４９分、参院第１委員会室へ。同５８分、参院予算委員会開会。
首相動静（１０月３１日）
2023年10月31日09時20分
午前７時３５分、公邸発。同３６分、官邸着。
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午前８時４６分、官邸発。同４７分、国会着。同４９分、参院第１委員会室へ。同５８分、参院予算委員会開会。
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