【１面トップ】

〔朝日〕柿沢副大臣 ネット広告提案 江東区長選「私が勧めた」 違法性認識は否定

〔毎日〕戦車 ガザ市に到達か 南北から包囲の見方も イスラエル

〔読売〕米、ＡＩ開発の監督強化 大統領令 判別技術導入促す 国際ルール主導

〔日経〕日銀、金利操作再修正へ 長期、上限１％超 柔軟に 決定会合きょう議論

〔産経〕米大統領「ガザ住民保護を」 イスラエル自衛権 支持 市郊外に戦車接近か

〔東京〕コロナ対策名目など７倍に膨張 国の基金残高 １６兆６０００億円 ２２年度末集計 使途曖昧「国債発行で国民負担に」

【共通ニュース】

◆ＡＩ行動規範 Ｇ７合意 開発者向け リスク対応 ＯＰも念頭

◆辺野古代執行訴訟 即日結審 高裁那覇支部 実質的審理見送り

◆退職金課税 見直さず 政府・与党 増税批判受け一転

◆経済対策に予備費利用 コロナ対策など ５兆円から捻出

◆車８社 世界生産１２６３万台 上半期 前年同期比７．４％増 半導体不足の影響緩和

◆日大の組織不全 指摘 第三者委「情報共有遅れ」 薬物事件

◆元陸自３被告に懲役２年を求刑 五ノ井さん「厳しい判決を」

◆さようならワゴン販売 東京―新大阪の新幹線、きょう終了（続）