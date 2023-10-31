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３１日の朝刊（都内最終版）☆１

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３１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年10月31日07時10分

【１面トップ】
〔朝日〕柿沢副大臣　ネット広告提案　江東区長選「私が勧めた」　違法性認識は否定
〔毎日〕戦車　ガザ市に到達か　南北から包囲の見方も　イスラエル
〔読売〕米、ＡＩ開発の監督強化　大統領令　判別技術導入促す　国際ルール主導
〔日経〕日銀、金利操作再修正へ　長期、上限１％超　柔軟に　決定会合きょう議論
〔産経〕米大統領「ガザ住民保護を」　イスラエル自衛権　支持　市郊外に戦車接近か
〔東京〕コロナ対策名目など７倍に膨張　国の基金残高　１６兆６０００億円　２２年度末集計　使途曖昧「国債発行で国民負担に」
【共通ニュース】
◆ＡＩ行動規範　Ｇ７合意　開発者向け　リスク対応　ＯＰも念頭
◆辺野古代執行訴訟　即日結審　高裁那覇支部　実質的審理見送り
◆退職金課税　見直さず　政府・与党　増税批判受け一転
◆経済対策に予備費利用　コロナ対策など　５兆円から捻出
◆車８社　世界生産１２６３万台　上半期　前年同期比７．４％増　半導体不足の影響緩和
◆日大の組織不全　指摘　第三者委「情報共有遅れ」　薬物事件
◆元陸自３被告に懲役２年を求刑　五ノ井さん「厳しい判決を」
◆さようならワゴン販売　東京―新大阪の新幹線、きょう終了（続）

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