ＮＹ株、反発
2023年10月30日23時17分
【ニューヨーク時事】週明け３０日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が３１日と１１月１日に開く金融政策会合で政策金利を据え置くとの見方を背景に、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比２４２．２１ドル高の３万２６５９．８０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３４．６９ポイント高の１万２７７７．７０。
ＮＹ株、反発
2023年10月30日23時17分
【ニューヨーク時事】週明け３０日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が３１日と１１月１日に開く金融政策会合で政策金利を据え置くとの見方を背景に、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比２４２．２１ドル高の３万２６５９．８０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３４．６９ポイント高の１万２７７７．７０。
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ウォール・ストリート・ジャーナル