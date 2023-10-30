【ニューヨーク時事】週明け３０日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が３１日と１１月１日に開く金融政策会合で政策金利を据え置くとの見方を背景に、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比２４２．２１ドル高の３万２６５９．８０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３４．６９ポイント高の１万２７７７．７０。