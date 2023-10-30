【ジャカルタ＝時事】三菱ＵＦＪ銀行の子会社であるインドネシアのダナモン銀行は３０日、１～９月期の純利益が前年同期比１％増の２兆６０００億ルピアだったと発表した。純金利マージンの拡大や営業収入の増加が寄与した。

期末時点の貸出残高は前年同期比１８％増の１６６…