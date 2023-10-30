【シンガポール時事】シンガポール住宅開発庁（ＨＤＢ）が２７日公開したデータによると、第３四半期（７～９月）における公団住宅（ＨＤＢフラット）の中古販売価格指数（２００９年１～３月＝１００）は前期比１．３％上昇の１７８．５だった。４～６月期の同１．５％上昇や２…