【ジャカルタ＝時事】インドネシアの国営マンディリ銀行は３０日、１～９月連結決算の純利益が前年同期比２７．４％増の３９兆１０００億ルピア（約３６９０億円）だったと発表した。貸し出しの好調で純金利収入が１２．７％増の７１兆８０００億ルピアに伸びたことが寄与した。…