自民、来月６日に全国政調会議
2023年10月30日19時21分
自民党の萩生田光一政調会長は３０日の党役員会で、１１月６日に全国政調会長会議をオンライン形式で開くと報告した。同２日に政府が閣議決定する総合経済対策の内容を周知し、意見を聴取する。
自民、来月６日に全国政調会議
2023年10月30日19時21分
自民党の萩生田光一政調会長は３０日の党役員会で、１１月６日に全国政調会長会議をオンライン形式で開くと報告した。同２日に政府が閣議決定する総合経済対策の内容を周知し、意見を聴取する。
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