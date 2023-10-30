深セン証券取引所上場の化学品製造会社、遼寧科隆精細化工（科隆、遼寧省遼陽市）が２７日発表した７～９月期決算の売上高は前年同期比５８．９５％減の１億３６００万元、純損益は１０００万元の赤字だった。１～９月期は売上高が３８．０１％減の４億２５００万元、純損益が２…