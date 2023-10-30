円、１４９円台後半 ロンドン外為
2023年10月30日18時31分
【ロンドン時事】週明け３０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の金融政策決定会合の結果発表を翌日に控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１４９円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４９円５３～６３銭と、前週末午後４時比０４銭の円高・ドル安。
円、１４９円台後半 ロンドン外為
2023年10月30日18時31分
【ロンドン時事】週明け３０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の金融政策決定会合の結果発表を翌日に控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１４９円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４９円５３～６３銭と、前週末午後４時比０４銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル