在留資格の用語解説・ニュース
2023年10月30日18時10分
在留資格 外国人が日本に入国・在留するために必要な資格。約３０種類あり、資格ごとに可能な活動や滞在期間が異なる。
主な資格に、就労制限がない「永住者」、一定の範囲内で就労可能な「経営・管理」「特定技能」、原則として就労できない「留学」「短期滞在」などがある。
在留資格の用語解説・ニュース
2023年10月30日18時10分
在留資格 外国人が日本に入国・在留するために必要な資格。約３０種類あり、資格ごとに可能な活動や滞在期間が異なる。
主な資格に、就労制限がない「永住者」、一定の範囲内で就労可能な「経営・管理」「特定技能」、原則として就労できない「留学」「短期滞在」などがある。
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