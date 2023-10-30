【クアラルンプール時事】米投資ファンド、コールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）は３０日、マレーシアを本拠とする傘下の海底ケーブル会社ＯＭＳグループに４億ドルを提供すると発表した。ＯＭＳは得た資金を設備投資などに充てる。

同社は１９８８年に設立された独立…