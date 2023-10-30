円相場、１４９円５１～５２銭 ３０日午後５時現在
2023年10月30日17時08分
３０日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４９円５１～５２銭と、前週末（１５０円１５～１６銭）に比べ６４銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４９円５１～５２銭 ３０日午後５時現在
2023年10月30日17時08分
３０日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４９円５１～５２銭と、前週末（１５０円１５～１６銭）に比べ６４銭の円高・ドル安となった。
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