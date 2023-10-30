【バンコク時事】世界的なツナ缶メーカー、タイ・ユニオン・グループ（ＴＵ）傘下でペットフードを製造販売するアイ・テール・コーポレーション（ＩＴＣ）のピシットチャイ最高経営責任者（ＣＥＯ）は３０日、今年第３四半期（７～９月）の売上高が前期比２３％増の３９億９９０…