慶大、４季ぶりＶ １１年春以来の完全優勝―東京六大学野球
2023年10月30日16時49分
東京六大学野球秋季リーグ戦最終週最終日は３０日、神宮球場で早慶３回戦が行われ、慶大が早大に５―３で勝って４季ぶり４０度目の優勝を決めた。２０１１年春以来となる勝ち点５の完全優勝を果たした。
慶大、４季ぶりＶ １１年春以来の完全優勝―東京六大学野球
2023年10月30日16時49分
東京六大学野球秋季リーグ戦最終週最終日は３０日、神宮球場で早慶３回戦が行われ、慶大が早大に５―３で勝って４季ぶり４０度目の優勝を決めた。２０１１年春以来となる勝ち点５の完全優勝を果たした。
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