【ハノイ時事】再生可能エネルギー事業のイーレックスは３０日、ベトナム中部クアンナム省で「脱炭素を実現するための既設石炭火力発電所へのバイオマス燃料高比率混焼に関わる実証研究」を実施すると発表した。
同研究は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合…
クアンナム省で石炭火力のバイオマス混焼実証研究 イーレッ…
【ハノイ時事】再生可能エネルギー事業のイーレックスは３０日、ベトナム中部クアンナム省で「脱炭素を実現するための既設石炭火力発電所へのバイオマス燃料高比率混焼に関わる実証研究」を実施すると発表した。
同研究は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合…
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