【ジャカルタ＝時事】インドネシア公正取引委員会（ＫＰＰＵ）のデータで、企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）件数が２０２３年１～９月は１０６件にとどまった。昨年１年間の約３００件を大きく下回るペースで、低金利時代の終了が要因とみられる。３０日付のコンタン紙が報じた。
…
企業のＭ＆Ａ、今年は大幅減 低金利時代終了で―インドネシ…
【ジャカルタ＝時事】インドネシア公正取引委員会（ＫＰＰＵ）のデータで、企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）件数が２０２３年１～９月は１０６件にとどまった。昨年１年間の約３００件を大きく下回るペースで、低金利時代の終了が要因とみられる。３０日付のコンタン紙が報じた。
…
関連記事
こんな記事も
海外ビジネスニュース
国営マンディリ銀、純益２７．４％増 総資産、初の２千兆ルピア超え―インドネシア(10/30 20:48)
日本刀振り回す動画投稿で男を逮捕 自宅から武器や薬物器具押収―シンガポール(10/30 20:43)
法人支援ブリッジ、日系ＴＫインターを完全子会社化 「ブリッジ・アジア」に社名変更―マレーシア(10/30 20:40)
９月の国内線旅客数、７５８万人 国際線は１８２万人─ブラジル民間航空庁(10/30 20:17)
ブラジル国営石油、ボリビア石油公社との共同投資報道を否定(10/30 20:14)
ブラジルの製造業信頼感、３年２カ月ぶり低水準 先行き悪化が圧迫 経済研(10/30 20:13)
ブラジルの１０月商業経営者信頼感、９カ月ぶり低水準─重要商機控え(10/30 20:08)
ＵＭＷ、９月新車販売は３万８千台 前年比１３％増―マレーシア(10/30 19:53)
９月のコンド賃料、０．５％低下 公団は０．４％上昇―シンガポール(10/30 19:44)
ストレージ・アジア、９５９０万バーツ規模の社債発行 １１月に募集―タイ(10/30 19:43)
再エネ協力、強化で合意 マレーシアとシンガポール―４年ぶりに非公式首脳会談(10/30 19:40)
ジョコ氏、大統領候補３人と昼食会 中立維持を約束―インドネシア(10/30 19:24)
デング熱で６人死亡 感染数は０．４％減―マレーシア(10/30 19:11)
中国家電ハイアール、２３年は３０％の売り上げ増目標 店舗拡大も計画―マレーシア(10/30 19:09)
輸送費などのコスト、３カ月ごと改定 ガソリン取引で改正政令案―ベトナム商工省(10/30 19:08)
ジェンタリ、インドのグリーンアンモニア生産に出資 年最大５００万トン、対日輸出も視野―マレーシア(10/30 18:48)
コンクリート混和剤の科隆７～９月も赤字 中国(10/30 18:48)
サラワク州政府系航空会社、ＭＡＳウイングス買収で覚書 日本路線就航も視野―マレーシア(10/30 18:41)
１～９月期の利益、６５％減 売上高は３．５％増―ベトナム複合企業マサン(10/30 18:38)
ＡＩ半導体の中科寒武紀、７～９月は６割減収 米国制裁が響く―北京市(10/30 18:25)
中国航空大手３社、７～９月は黒字転換 コロナ禍からの回復本格化(10/30 18:23)
首都ＬＲＴ、フェーズ１Ｂが着工 ２６年開業目標、総事業費５．５兆ルピア―インドネシア(10/30 18:23)
山東省、クリーンエネ発電量が２割増 今年１～９月―中国(10/30 18:18)
オミクロン株対応コロナワクチン接種開始 ３０日から全国会場で―シンガポール(10/30 18:08)
ＥＵ加盟、２８年目標 モンテネグロ(10/30 17:58)
威帝の１～３月期は赤字 売上高減少で粗利率低下―中国(10/30 17:53)
ライク、ベトナムでの保育・介護事業で現地企業と協業 日本式サービス提供(10/30 17:52)
ＫＫＲ、マレーシアの海底ケーブル会社に４億ドル 設備投資資金を提供(10/30 17:52)
将来の展望、政府と国民の対話で決定 ウォン副首相―シンガポール(10/30 17:39)
外銀１１行の貸出残高、２２．２％減 ２３年９月末―タイ(10/30 17:27)