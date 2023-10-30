【シンガポール時事】シンガポールのパーム油大手ウィルマー・インターナショナルが２６日発表した２０２３年第３四半期（７～９月）決算は、純利益が前年同期比５９％減の約３億１３８８万米ドル（約４７０億円）だった。業界全体の傾向と同様、パーム油など熱帯油部門における…