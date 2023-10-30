【バンコク時事】タイで駐車場サービスを手掛けるジェン・コンクライ（ＪＰＡＲＫ）のサンティポン最高経営責任者（ＣＥＯ）は３０日、同社が運営する駐車場の駐車枠を現在の約２万８０００枠から、２０２５年までに５万枠に拡大する計画を明らかにした。

全国６３カ所で駐車…