【バンコク時事】ラオスのメコン川に設置されたサイヤブリ水力発電所の事業会社サイヤブリ・パワーは３０日、バーツ建て環境債（グリーンボンド）の発行額を３５億バーツ（約１４４億円）に引き上げたと発表した。

同社によると、大口投資家と機関投資家向けに２０億バーツを…