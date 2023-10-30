【ハノイ時事】ベトナム計画投資省によると、２０２３年１～１０月（年初から１０月２０日まで）に認可されたベトナム企業による海外プロジェクトへの投資額は前年同期比６．１％減の約４億２４３４万ドル（約６３７億２０６０万円）となった。新規案件は２億５１１５万ドル強（…
１～１０月の海外投資額、６．１％減の４．２４億ドル 加向…
【ハノイ時事】ベトナム計画投資省によると、２０２３年１～１０月（年初から１０月２０日まで）に認可されたベトナム企業による海外プロジェクトへの投資額は前年同期比６．１％減の約４億２４３４万ドル（約６３７億２０６０万円）となった。新規案件は２億５１１５万ドル強（…
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