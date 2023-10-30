【クアラルンプール時事】マレーシア・サバ州の高速大容量規格「５Ｇ」の人口カバー率は９月末時点でほぼ５０％に達し、関連設備６２２カ所のうち４０１カ所が完成した。１世代前の「４Ｇ」は人口カバー率が９０％を上回り、モバイル通信速度は今年４～６月期までに平均４３．７…