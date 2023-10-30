３８２円安の３万０６０９円４８銭 ３０日午前の平均株価
2023年10月30日11時40分
３０日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万０６０９円４８銭と前週末終値比３８２円２１銭安で終わった。出来高は概算で７億７５００万株。
３８２円安の３万０６０９円４８銭 ３０日午前の平均株価
2023年10月30日11時40分
３０日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万０６０９円４８銭と前週末終値比３８２円２１銭安で終わった。出来高は概算で７億７５００万株。
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