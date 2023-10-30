【クアラルンプール時事】農業研究開発を手掛けるマレーシア企業ノマテックは、来年初めに自社開発の赤米「プリメーラ」を日本やシンガポール、アイルランド、中東に輸出する計画で、相手国の規制や法的要件への対応を進めている。国営ベルナマ通信が２９日に伝えた。
事業開…
ノマテック、赤米を日本などに輸出計画 相手国規制に対応―…
【クアラルンプール時事】農業研究開発を手掛けるマレーシア企業ノマテックは、来年初めに自社開発の赤米「プリメーラ」を日本やシンガポール、アイルランド、中東に輸出する計画で、相手国の規制や法的要件への対応を進めている。国営ベルナマ通信が２９日に伝えた。
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