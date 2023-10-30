東 力士名 部 屋 出 身 西 力士名 部 屋 出 身

横 綱 照ノ富士伊勢浜 モンゴ

大 関 貴景勝 常盤山 兵 庫 大 関 霧 島 陸 奥 モンゴ

大 関 豊昇龍 立 浪 モンゴ

関 脇 大栄翔 追手風 埼 玉 関 脇 若元春 荒 汐 福 島

関 脇 琴ノ若 佐渡嶽 千 葉

小 結 ○阿 炎 錣 山 埼 玉 小 結 ○北勝富士八 角 埼 玉

前頭 １ 朝乃山 高 砂 富 山 前頭 １ 宇 良 木 瀬 大 阪

２ 正 代 時津風 熊 本 ２ 明 生 立 浪 鹿児島

３ 高 安 田子浦 茨 城 ３×翔 猿 追手風 東 京

４ 豪ノ山 武 隈 大 阪 ４×錦 木 伊勢海 岩 手

５ 阿武咲 阿武松 青 森 ５ 翠富士 伊勢浜 静 岡

６ 湘南乃海高田川 神奈川 ６ 隆の勝 常盤山 千 葉

７ 北青鵬 宮城野 北海道 ７ 金峰山 木 瀬 カザフ

８ 遠 藤 追手風 石 川 ８ 熱海富士伊勢浜 静 岡

９ 妙義龍 境 川 兵 庫 ９ 御嶽海 出羽海 長 野

１０ 竜 電 高田川 山 梨 １０ 琴恵光 佐渡嶽 宮 崎

１１ 佐田の海境 川 熊 本 １１ 平戸海 境 川 長 崎

１２ 王 鵬 大 嶽 東 京 １２ 玉 鷲 片男波 モンゴ

１３ 宝富士 伊勢浜 青 森 １３ 剣 翔 追手風 東 京

１４○友 風 二所関 神奈川 １４○一山本 放 駒 北海道

１５◎東白龍 玉ノ井 東 京 １５◎美ノ海 木 瀬 沖 縄

１６◎狼 雅 二子山 ロシア １６ 錦富士 伊勢浜 青 森

１７◎北の若 八 角 山 形