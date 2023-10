イリノイ州アイタスカ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- グローバル・サプライチェーン・ソリューションのリーダーであるAITワールドワイド・ロジスティクスは、東南アジアに2つの拠点を新設したと発表しました。1つはマレーシアのペナン州、もうひとつはシンガポールとなります。今回のオフィス開設により、AITのアジア拠点は6か国にまで拡大し、部品や製品の調達先を分散させたい顧客をサポートできるようになりました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231029694746/ja/

AIT's global expansion continues in Southeast Asia with two new offices in Malaysia and Singapore