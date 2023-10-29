阪神の西勇は試合をつくることができなかった。無難な立ち上がりだったが、三回に自身のけん制のミスもあり２死二塁のピンチを招くと、西野に三塁打を浴びて先制を許した。四回はすんなり２死としながら、四球と４連打で３点を失い、回の途中で降板した。

プロ１５年目で初めてたどり着いた日本シリーズの相手は古巣オリックス。特別な意識以上に「それより楽しみ」と待ち焦がれていたマウンドで、自身の役割を果たすことができなかった。