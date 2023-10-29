【ハノイ時事】ベトナム統計総局が２９日に発表した２０２３年１０月の鉱工業生産指数（１５年＝１００）は１６０．７となり、前年同月比４．１％上昇した。６カ月連続でプラスとなった。９月指数は２．９％上昇の１５２．３（従来は５．１％上昇の１５６．２）に下方修正された…