６月以来となる今季５勝目を狙った山下、ツアー初優勝が懸かった仁井は、ともにプレーオフに持ち込んで力尽きた。

山下は７バーディーを奪う一方で５ボギー。距離のないパーパットを外すなど「（伸ばせなかった要因は）パッティングだと思う」。メルセデス・ランキングで首位に立ったものの、神妙な表情で「切り替えて、また次週、頑張りたい」と語った。

仁井はプレーオフで１メートル余りのバーディーパットを外したのが悔やまれる。最終盤でトップに並び、「優勝争いになって緊張した」と吐露した。プレーオフも初めてで、貴重な経験を次に生かしたいところだ。