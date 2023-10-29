プロ野球の日本シリーズ（７試合制）は２９日、京セラドーム大阪で第２戦が行われ、パ・リーグを３連覇し、２年連続の日本一を目指すオリックスと、セ王者で３８年ぶりの頂点を狙う阪神が対戦した。２８日の第１戦は阪神が８―０で快勝した。

オリックスは今季１０勝を挙げて３年連続２桁勝利の宮城、阪神は今季８勝５敗の西勇が先発した。

第３戦は舞台を移し、３１日に甲子園球場で行われる。