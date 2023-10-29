【ジャカルタ＝時事】インドネシアのジョコ大統領は２６日、スマトラ島縦断高速道路の一部となる南スマトラ州のインドララヤ―プラブムリ区間（全長６４．５キロ）の開通を現地で発表した。２０１９年に着工、総事業費は１２兆５０００億ルピア（約１１７０億円）という。
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南スマトラ州の高速道、大統領が開通発表 総事業費１２．５…
【ジャカルタ＝時事】インドネシアのジョコ大統領は２６日、スマトラ島縦断高速道路の一部となる南スマトラ州のインドララヤ―プラブムリ区間（全長６４．５キロ）の開通を現地で発表した。２０１９年に着工、総事業費は１２兆５０００億ルピア（約１１７０億円）という。
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