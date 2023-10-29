男子ゴルフのシニアツアー、福岡シニアオープンは２９日、福岡ＣＣ和白（パー７２）で最終ラウンドが行われ、宮本勝昌が通算１２アンダーで並んだ片山晋呉とのプレーオフを制して優勝した。シニアツアーでは今季、通算ともに２勝目。１０位から出た宮本は正規の１８ホールで６２をマークした。