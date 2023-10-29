【シンガポール時事】シンガポール銀行３位のユナイテッド・オーバーシーズ銀行（ＵＯＢ）が２６日に発表した２０２３年第３四半期（７～９月）決算は、純利益が前年同期比１％減の１３億８２００万シンガポールドル（以下ドル、約１５２０億円）だった。米シティグループがマレ…
ＵＯＢ銀７～９月期、コア純利益５％増 手数料や金利収入好…
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