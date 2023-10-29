Ｊ１得点ランキング（２９日現在）
2023年10月29日16時58分
１アンデ（Ｍ）２１
１大 迫（神）２１
３ディエ（Ｆ）１４
３ユンカ（名）１４
５鈴 木（鹿）１３
６細 谷（柏）１２
６レオセ（Ｃ）１２
８浅 野（札）１１
８大 橋（湘）１１
１０パトリ（京）１０
Ｊ１得点ランキング（２９日現在）
2023年10月29日16時58分
１アンデ（Ｍ）２１
１大 迫（神）２１
３ディエ（Ｆ）１４
３ユンカ（名）１４
５鈴 木（鹿）１３
６細 谷（柏）１２
６レオセ（Ｃ）１２
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