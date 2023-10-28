カセットボンベ爆発、１２人軽傷 大阪市のすし店
2023年10月28日17時24分
２８日午後０時４５分ごろ、大阪市北区天神橋のすし店で、カセットボンベが爆発し、客と従業員の計１２人が負傷した。いずれも軽傷という。府警曽根崎署は、何らかの理由でボンベが加熱され爆発したとみて、詳しい状況を調べている。
カセットボンベ爆発、１２人軽傷 大阪市のすし店
2023年10月28日17時24分
２８日午後０時４５分ごろ、大阪市北区天神橋のすし店で、カセットボンベが爆発し、客と従業員の計１２人が負傷した。いずれも軽傷という。府警曽根崎署は、何らかの理由でボンベが加熱され爆発したとみて、詳しい状況を調べている。
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