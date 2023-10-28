米女子ゴルフ・談話
2023年10月28日17時03分
◇パットに救われた
勝みなみ パットが本当に良くて、パットに救われた。危ないところもなかった。完璧に打てて、それが入るという一日だった。（時事）
米女子ゴルフ・談話
2023年10月28日17時03分
◇パットに救われた
勝みなみ パットが本当に良くて、パットに救われた。危ないところもなかった。完璧に打てて、それが入るという一日だった。（時事）
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