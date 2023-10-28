竹安ら３投手が戦力外 プロ野球・オリックス
2023年10月28日16時52分
オリックスは２８日、竹安大知（２９）、小野泰己（２９）、吉田凌（２６）の３投手と来季の契約を結ばないと発表した。
竹安ら３投手が戦力外 プロ野球・オリックス
2023年10月28日16時52分
オリックスは２８日、竹安大知（２９）、小野泰己（２９）、吉田凌（２６）の３投手と来季の契約を結ばないと発表した。
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