畑岡、４打差５位浮上 米女子ゴルフ
2023年10月28日16時15分
【クアラルンプール時事】米女子ゴルフのメイバンク選手権は２８日、マレーシアのクアラルンプールＧ＆ＣＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、前日２０位の畑岡奈紗が６４をマークし、通算１４アンダーで首位と４打差の５位に浮上した。古江彩佳と勝みなみが９アンダーで１５位。
笹生優花が４０位、西村優菜は５２位。渋野日向子は３０位から６９位に後退した。ローズ・チャン（米国）が通算１８アンダーで単独首位に立った。
畑岡、４打差５位浮上 米女子ゴルフ
2023年10月28日16時15分
【クアラルンプール時事】米女子ゴルフのメイバンク選手権は２８日、マレーシアのクアラルンプールＧ＆ＣＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、前日２０位の畑岡奈紗が６４をマークし、通算１４アンダーで首位と４打差の５位に浮上した。古江彩佳と勝みなみが９アンダーで１５位。
笹生優花が４０位、西村優菜は５２位。渋野日向子は３０位から６９位に後退した。ローズ・チャン（米国）が通算１８アンダーで単独首位に立った。
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